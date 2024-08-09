Turgutlu Belediyespor, Ronahi Zilan Kıran'ı transfer etti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor, Ronahi Zilan Kıran'ı transfer etti

Turgutlu Belediyespor, Ronahi Zilan Kıran\'ı transfer etti

Manisa'nın ilk ve tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor, Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ forması giyen Ronahi Zilan Kıran'ı renklerine bağladı. Yönetim, transferde önemli isimleri takıma dahil etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

09.08.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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Manisa'nın ilk ve tek kadın basketbol takımı olan Turgutlu Belediyespor, en son Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ forması giyen 24 yaşındaki Ronahi Zilan Kıran'ı renklerine bağladı. Ronahi, Paris Olimpiyatlarında madalya kazanan ve yaptığı hareketle tüm dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç pozuyla taraftarlarına 'Merhaba' dedi.

Kurulduğu günden bu yana basketbol camiasında önemli bir yer edinen ve yaptığı transferlerle ses getiren Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı Ronahi Zilan Kıran'ı transfer etti. Sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Belediyespor'da yönetim transferde önemli isimleri takıma dahil etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Play off hattının gediklisi olan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı en son Süper Lig ekiplerinden BOTAŞ forması giyen Ronahi Zilan Kıran'ı renklerine bağlayarak gücüne güç kattı.

Yeni transfer Ronahi Zilan Kıran, "Turgutlu Belediyespor'un aile ortamı transferimde büyük rol oynadı. Bu takımın bir parçası olmak beni mutlu etti, bana güvenen antrenörlerime ve yönetimime teşekkür ederim. Bu camianın başarılı olması için oyuncu arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz, "Ronahi uzun zamandır takip ettiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu ve teknik ekibimiz raporu doğrultusunda kadromuza dahil ettik. Önemli bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bir transfer daha yaparak transfer sürecini noktalamayı düşünüyoruz. Bu transferde bizlere kolaylık sağlayan BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Dr.Kerim Taşkıran'a, Genel Menajer Sayın Gürkan Can'a ve Baş Antrenör Sayın İlker Gözeneli'ye teşekkür ediyoruz. Yeni transferimiz Turgutlu'muza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor, Ronahi Zilan Kıran'ı transfer etti - Son Dakika

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