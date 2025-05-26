Turgutlu\'da Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları Başlıyor

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 1 Temmuz Salı günü açılacak. Yüzme, basketbol ve voleyboldan oluşan Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarına kayıtlar başladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yaz çocuklara yönelik açılan Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları 1 Temmuz Salı gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak. Yüzme, basketbol ve voleybol kurslarının yer alacağı Yaz Spor Okullarında, 2012-2018 yaş grubu arasındaki çocuklara eğitim verilecek. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek çocuklar fiziksel ve sosyal açıdan dolu dolu bir yaz geçirme fırsatına sahip olacaklar.

Selvilitepe Spor Kompleksinde yapılacak yüzme kursunda kız öğrenciler salı ve perşembe, erkek öğrenciler ise çarşamba ve cuma günleri eğitim alacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı basketbol kursu pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü; Senem Aka Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek kız voleybol kursu salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü düzenlenecek.

Kültür kursları

Resim, el sanatları, tiyatro ve piyanodan oluşan kültür kursları ile pilates kursu Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. 8-18 yaş arasını kapsayan resim kursu salı ve çarşamba, 10-18 yaş arası ve yetişkinlere yönelik açılacak tiyatro kursu çarşamba ve perşembe, 8-18 yaş grubu için düzenlenecek el sanatları kursu ise perşembe günleri gerçekleşecek. 8 yaş ve üzeri için birebir ders şeklinde yapılacak piyano kursu ise pazartesi, salı ve perşembe günleri eğitim verecek. Kadınlara özel açılacak pilates kursu ise salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü gerçekleşecek.

Kayıtlar başladı

Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarına kayıtlar başladı. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası Zemin Katı ve 7. Katta yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Atatürk Kültür Merkezinde 09.00-12.30, 13.30-17.00 saatleri arasında alınacak kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini sportif aktiviteler ve kültürel yönden geliştirebilmeleri adına Yaz Spor Okulları ve Kültür Kurslarımızı 1 Temmuz itibariyle faaliyete açıyoruz. Fiziksel, sosyal ve kişisel olarak fayda sağlayacağına inandığımız kurslara kayıtlarımız başladı. Tüm hemşehrilerimizi kurslarımız hakkında bilgi almaya ve kayıt olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA