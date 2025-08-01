Turgutlu\'da Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Kayıtları Başladı

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları bünyesindeki yüzme kursuna kayıtlar 8 Ağustos Cuma günü sona erecek. Yüzme kursu, 4 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak açılan yüzme kursunda dersler devam ediyor. Irlamaz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kursta 7-13 yaş arası çocuklar için temel yüzme eğitimlerinin yanı sıra fiziksel ve bilmekle alakalı gelişimlerini destekleyecek aktiviteler de yapılıyor. Yüzme kursunda aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçiren çocuklar sosyalleşme imkanına da sahip oluyorlar.

Son ders 4 Eylül Perşembe

Yaz Spor Okulları kapsamında gerçekleşen yüzme kursuna kayıtlar 8 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Dersler ise 4 Eylül Perşembe günü sona erecek. Kayıtların, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında, 09.00-12.30/ 13.30-17.00 saatleri arasında yapıldığı yüzme kursu hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alınabilir.

Yaz Spor Okulları bünyesindeki yüzme kursuyla çocukların temel yüzme eğitimlerini almasının yanı sıra profesyonel yüzücülerin yetiştirilmesinin de amaçlandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çocuklarımızın güç ve direnç kazanmaları, denge ve koordinasyon becerilerini geliştirmeleri ve bunları yaparken de eğlenceli ve mutlu bir yaz dönemi geçirmeleri açtığımız yüzme kursumuzda dersler devam ediyor. Aileler, 4 Eylül'de sona erecek yüzme kursumuz için 8 Ağustos Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilirler" şeklinde konuştu. - MANİSA