Turgutluspor 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika
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Turgutluspor 3 puanı 4 golle aldı

16.10.2022 10:48
Turgutluspor 3 puanı 4 golle aldı

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta mücadelesinde, 23 Elazığ FK'yı evinde konuk eden Turgutluspor rakibini her iki yarıda attığı gollerle 4-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grup 7. hafta mücadelesinde, 23 Elazığ FK'yı evinde konuk eden Turgutluspor rakibini her iki yarıda attığı gollerle 4-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Ahmet Resuloğlu xx, Cihad Buyurgan xx, Fırat Olgun xx.

Turgutluspor: Fatih xxx, Sertan xxx, Muhammed Ebrar xxx, Serhat xxx, Burak xx (Berkay dk. 59 xxx), Anıl xx, (Emirhan Gürler dk.74 xx), Emirhan Özyaşar xxxx, (Mustafa dk. 74 xxx), Levent xxx, (Koray dk. 82 x), Onur xxx, Okan xxx, Noyan xxx (İlhan dk. 82 xx).

Elazığ Karakoçan FK: Eren x, Cuma xx, Şeyhmus x, Ömer xx, Seyid x (Harun x Dk.66), Gökhan xx, Ekrem x, Eren x, Ahmet x, Sezer x (İbrahim dk. 63 x), Feti x (Furkan dk. 46 x).

Goller: Noyan (dk. 43), Berkay (dk. 60), Serhat (dk. 67), İlhan (dk. 90+3) (Turgutluspor), Gökhan (dk. 76) (Elazığ Karakoçan FK)

Sarı Kartlar: Ahmet Can, Şeyhmus (Elazığ Karakoçan FK) - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika

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