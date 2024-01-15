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Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'dan Alperen Aydın'ı transfer etti - Son Dakika
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Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'dan Alperen Aydın'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, ara transferde Eynesil Belediyespor'dan Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı. Yeni transfer Alperen, hedeflerini ve heyecanını paylaşarak takıma katkı sağlamak için çalışacağını belirtti.

Turgutluspor, Eynesil Belediyespor\'dan Alperen Aydın\'ı transfer etti
15.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 10:57
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, ara transferde ilk hamle olarak gruptaki rakiplerden Eynesil Belediyespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı.

Tesislerde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alperen, "Hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Turgutluspor'a geldim. Burada olduğum ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım. Çok çalışıp bir an önce kırmızı-siyahlı formayı giymek istiyorum. Bana güvenen ve inanan herkesi mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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