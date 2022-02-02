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Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan:  Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak - Son Dakika

Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan:  Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak

02.02.2022 10:32
Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan:  Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Çorum FK'ya deplasmanda 5-1 yenilen Turgutluspor'da Asbaşkan Bülent Daşkan, Bodrumspor maçıyla içerisinde bulundukları durumdan çıkacaklarını söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Çorum FK'ya deplasmanda 5-1 yenilen Turgutluspor'da Asbaşkan Bülent Daşkan, Bodrumspor maçıyla içerisinde bulundukları durumdan çıkacaklarını söyledi.

Bodrumspor müsabakasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirten Daşkan, "Alınan kötü sonuçların ardından emin olsunlar, biz de çok üzülüyoruz. Şanssız bir süreçten geçiyoruz. Oynadığımız maçlarda iyi mücadele etmemize rağmen şanssız goller giyiyoruz. Hafta sonu evimizde oynayacağımız Bodrumspor maçıyla bu gidişat son bulacak ve camiamızın mutlu olacağı sonuçlar alınacak. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hepimiz kulübümüzü seviyoruz ve kalıcı projelerle Turgutluspor'umuzun geleceği için çalışıyoruz. Teknik direktörümüz Nazım Gülay ve futbolcu kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz" dedi.


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Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan:  Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan:  Kötü gidişat Bodrumspor maçıyla son bulacak - Son Dakika
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