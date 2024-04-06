Turgutluspor\'da 7 futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da 7 futbolcunun sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

TFF 3. Lig'deki Manisa temsilcilerinden Turgutluspor'da 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Turgutluspor tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, profesyonel oyuncularımız, Hakkı İsmet Şimşek, Fatih Demirlek, Taha Gür, Recep Metin, Emre Akgün, Feyzullah Şahin Güneş ve Cihan Canpolat'a sezon sonuna kadar izin verilmiştir." - MANİSA