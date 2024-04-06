TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'da 7 futbolcunun sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
TFF 3. Lig'deki Manisa temsilcilerinden Turgutluspor'da 7 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Turgutluspor tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, profesyonel oyuncularımız, Hakkı İsmet Şimşek, Fatih Demirlek, Taha Gür, Recep Metin, Emre Akgün, Feyzullah Şahin Güneş ve Cihan Canpolat'a sezon sonuna kadar izin verilmiştir." - MANİSA
Son Dakika › Spor › Turgutluspor'da 7 futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın kritik olduğunu belirterek Sakaryaspor'u tebrik etti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, taraftarlarına destek çağrısında bulundu ve üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?