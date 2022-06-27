Turgutluspor'da kongre günü - Son Dakika
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Turgutluspor'da kongre günü

27.06.2022 15:51
Turgutluspor'da kongre günü

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak.

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak.

Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongre saat 21.00'de başlayacak. Kongrede başkanlığa aday olacağını resmen açıklayan asbaşkan Bülent Daşkan üyelere seslendi. Daşkan, "Olağan genel kurulda alınacak kararlarla alakalı üyelerimizin yüksek katılımını rica ediyorum. Değerli kongre üyelerimizi genel kurula katılarak kulübümüze sahip çıkmaya, gelecekteki güzel günlere katkı sunmaya çağırıyorum. Camiamızı coşku, heyecan, birliktelik içerisinde görmek kulübümüzü başarıya ulaştırmak en önemli güç olacaktır. Kulübümüzün tüm bileşenlerinden fikir alışverişinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.


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Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da kongre günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutluspor'da kongre günü - Son Dakika
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