Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı - Son Dakika
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Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı

13.03.2022 11:19
Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Turgutluspor'da bu sezonki dördüncü teknik direktör olarak anlaşma sağlanan Nadir Arıkan, resmi sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Turgutluspor'da bu sezonki dördüncü teknik direktör olarak anlaşma sağlanan Nadir Arıkan, resmi sözleşme imzaladı. Sarıyer yenilgisi sonrası Turgutlulu teknik adam Nazım Gülay'la da yolları ayıran Turgutluspor'un yeni direktörü daha önce takımı 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan Cüneyt Biçer'in o dönem yardımcılığını yapan Nadir Arıkan oldu. Arıkan, Kazım Akgün, Atila Gerin ve Nazım Gülay'ın ardından Turgutluspor'un sezon içerisinde dördüncü teknik direktörü olarak imzayı attı.

Arıkan için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Ahmet Daşkan ve yönetim kurulu katıldı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Nadir Arıkan hocamız şampiyon olup 2'nci Lig'e çıktığımız dönemde teknik ekibimizde görev alan değerli bir hocamızdı. Biz hocamıza ve ekibine inanıyoruz. Bizim dönemimizde Turgutlulu ve Turgutlusporlu paydaşların bir araya geldiğinde 3'üncü Lig'de şampiyon olmuştuk. Aynı sinerjiyi yeniden oluşturmamız lazım. Turgutluspor için herkesin taşın altına elini sokması gerektiğine inanıyorum. Güzel güzel yakın. Ben inanıyorum, herkesin inanıp bu takıma sahip çıkmasını istiyorum. Anlaşma her iki taraf için hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

DAŞKAN: GÜVENİMİZ TAMTecrübeli bir hocaya takımı emanet ettikleri için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan, imza töreninde, "Öncelikle anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Nadir Arıkan hocamıza olan inancımız tam. Tecrübesine inanıyor ve güveniyoruz" dedi.ARIKAN: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Teknik direktör Nadir Arıkan ise, "Şampiyonluk yaşadığım kulübüme geri döndüğüm ve göreve başladığım için mutluyum. Bana bu görevi laik gören Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Başkan Ahmet Daşkan'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibim, oyuncularımız ve personelimiz ile birlikte Turgutluspor'u laik olduğu yere getirmek için gece gündüz çalışacağız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. Arıkan'ın yardımcılıklarını Tolga Yalansız, Onur Yeniyurt, Altınay Çetin ve Fatih Çağlın yapacak.


- Turgutlu
Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı
Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı
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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Cüneyt Biçer, Çetin Akın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutluspor'da Nadir Arıkan imzayı attı - Son Dakika
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