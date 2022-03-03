Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final" - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final"

03.03.2022 12:58
Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final"

TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay deplasmanda oynayacakları İnegölspor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede "Bizim için rakiplerimizin durumu, puan tablosundaki sıralaması önemli değil. Bizim için önemli olan takımımızın durumu, sahada yaptıkları" dedi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay deplasmanda oynayacakları İnegölspor maçı öncesi yaptığı değerlendirmede "Bizim için rakiplerimizin durumu, puan tablosundaki sıralaması önemli değil. Bizim için önemli olan takımımızın durumu, sahada yaptıkları" dedi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Turgutluspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay deplasmanda oynayacakları İnegölspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakiplerin durumuna ve sıralamasına bakmadıklarına kendi takımlarının durumuyla ilgilendiklerini söyleyen Gülay, "Bizim için rakiplerimizin durumu, puan tablosundaki sıralaması önemli değil. Bizim için önemli olan takımımızın durumu, sahada yaptıkları. Hiçbir rakibi hiçbir maçı ayırmıyoruz. Her maç bizim için final. Hafta sonu İnegölspor ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Tek hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Her maça üst düzey hazırlanıp, puan yada puanlar almak tek düşüncemiz. Zor bir periyoda giriyoruz. İnegöl, Sarıyer ve Niğde maçları bizim için çok önemli. 1 hafta içinde 3 maç yapacağız. Bizim ligdeki sıralamamızı, üst tarafa çıkmamız için bu maçlar çok önemli. En az kayıpla bu 3 maçı geçip, ligde hak ettiğimiz bölgeye çıkmak istiyoruz. Bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız. Oyuncularım da sorumluluğunun farkında. Antrenmanlarda canla başla çalışıyorlar. Tek hedefleri camiamızı mutlu edecek sonuçlara imza atmak" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Turgutluspor'un her maçı final Turgutluspor'un her maçı final

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, İnegölspor, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: 'Her maç bizim için final' - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
12:22 Alman turist, lüks otelin 7. katından düşerek yaşamını yitirdi
12:17 Beşiktaş taraftarı çok sinirlendi! Sosyal medyada Batshuayi'ye yapılan benzetmeler gündem oldu
12:01 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası Putin'in kızına sosyal medya linci
11:59 Bahçeli'den, Rusya-Ukrayna krizine 5 maddelik çözüm önerisi: Tek seçenek diplomasi ve diyalogdur
11:54 Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği cevap gündem oldu
11:52 Time dergisinden çok konuşulacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:05:45. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: "Her maç bizim için final" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement