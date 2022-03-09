Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün evinde Sarıyer'e 2-0 mağlup olan düşme hattındaki Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası, devre arası takımın başına getirilen Nazım Gülay ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Nazım Gülay hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.