Turgutluspor devamını getirecek - Son Dakika
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Turgutluspor devamını getirecek

02.04.2022 12:27
Turgutluspor devamını getirecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda ümit tazeleyen Turgutluspor, yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda ümit tazeleyen Turgutluspor, yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Teknik direktör Nadir Arakan kurtuluş yolunda her maçın kendileri için final olduğunu belirterek, "Afyonspor galibiyetiyle kendimize geldik ve 4 maç aradan sonra kazandık. Devamını getireceğiz" dedi.Turgutluspor grupta bitime 6 maç kala 31 puanla düşme hattında yer alıyor.


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Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor Afyonspor'un inişli çıkışlı grafiği devam ediyor TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1Afjet Afyonspor: 0 TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1Afjet Afyonspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor devamını getirecek - Son Dakika


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