Turgutlspor, Efeler 09 Spor'a mağlup olarak TFF 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Turgutlspor, Efeler 09 Spor'a mağlup olarak TFF 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti

Turgutlspor, Efeler 09 Spor\'a mağlup olarak TFF 2. Lig\'e yükselme şansını kaybetti

TFF 3. Lig 2. Grup Yükselme Play-off 1. Tur müsabakasında Turgutluspor, evinde Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor'a 4-1 mağlup oldu. Tayyip Mevlüt (2), Tugay ve Burak'ın golleriyle galip gelen Efeler 09 Spor, Turgutluspor'un tek golüne engel olamadı. Bu sonuçla Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti.

02.05.2024 19:16
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TFF 3. Lig 2. Grup Yükselme Play-off 1. Tur müsabakasında Turgutlspor, evinde Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor'a 4-1 mağlup olarak TFF 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti.

Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar

Turgutluspor: Zekeriya, Emre Çölgeçen, Mert Denizli, Veysel Karani (Ayhan dk. 85), Tolga (Berkay dk. 65), Hamit, Recep (Mert Önal dk. 46) Alperen, Uğur (Mustafa dk. 46), Ekrem (Ozan dk. 46), Noyan

Efeler 09 Spor: Kemal, Berkan (Atakan dk. 60), Furkan Tuşik (Eren dk. 86), Furkan Külekçi, Alpay, Sabutay, Enis, Burak, Tuğay (Enescan dk. 80), Uğur (Hakan Can dk. 61), Tayyip Mevlüt (Mustafa dk. 61)

Goller: Tayyip Mevlüt (dk. 13 ve 34), Tugay (dk. 45), Burak (dk. 85 pen.) (Efeler 09 Spor), Alperen (dk. 89 pen.) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Ekrem, Veysel (Turgutluspor), Enis, Tayyip Mevlüt, Kemal Mert (Efeler 09 Spor) - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Turgutlspor, Efeler 09 Spor'a mağlup olarak TFF 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti - Son Dakika

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