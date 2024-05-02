Turgutlspor, Efeler 09 Spor\'a mağlup olarak TFF 2. Lig\'e yükselme şansını kaybetti

TFF 3. Lig 2. Grup Yükselme Play-off 1. Tur müsabakasında Turgutlspor, evinde Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor'a 4-1 mağlup olarak TFF 2. Lig'e yükselme şansını kaybetti.
Hakemler: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar
Turgutluspor: Zekeriya, Emre Çölgeçen, Mert Denizli, Veysel Karani (Ayhan dk. 85), Tolga (Berkay dk. 65), Hamit, Recep (Mert Önal dk. 46) Alperen, Uğur (Mustafa dk. 46), Ekrem (Ozan dk. 46), Noyan
Efeler 09 Spor: Kemal, Berkan (Atakan dk. 60), Furkan Tuşik (Eren dk. 86), Furkan Külekçi, Alpay, Sabutay, Enis, Burak, Tuğay (Enescan dk. 80), Uğur (Hakan Can dk. 61), Tayyip Mevlüt (Mustafa dk. 61)
Goller: Tayyip Mevlüt (dk. 13 ve 34), Tugay (dk. 45), Burak (dk. 85 pen.) (Efeler 09 Spor), Alperen (dk. 89 pen.) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Ekrem, Veysel (Turgutluspor), Enis, Tayyip Mevlüt, Kemal Mert (Efeler 09 Spor) - MANİSA
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