Turgutluspor, tecrübeli defans oyuncusu Halilcan Doğan\'ı kadrosuna kattı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, 23 Elazığ FK'den tecrübeli defans oyuncusu Halilcan Doğan'ı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Doğan, "Hedefleri olan bir camiaya geldim. Buraya geldiğimde, ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım." dedi.

Turgutluspor, son olarak 23 Elazığ FK forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Halilcan Doğan ile sözleşme imzaladı. Turgutluspor Tesislerinde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Halilcan Doğan, "Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir adım atıyorum. Hedefleri olan bir camiaya geldim. Buraya geldiğimde, ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum. Turgutluspor'un başarısı ve bana güvenen ve inanan herkesi mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Gökhan Akın: "Halilcan Doğan'ın başarılı bir oyuncu"

Halilcan Doğan'ın tecrübeli bir oyuncu olduğunu ve takımın gücüne güç katacağını belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Halilcan Doğan, ligin ilk yarısında 23 Elazığ FK'de iyi bir performans sergilemiş ve tecrübeli bir oyuncu. Halilcan'ın kulübümüze en iyi şekilde hizmet edeceğine ve gücümüze güç katacağına inanıyoruz. Halilcan'a Turgutluspor formamız altında büyük başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Halilcan Doğan kimdir?

Turgutluspor'un yeni transferi Halilcan Doğan, 11 Şubat 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Gazi Mahallesispor altyapısında başlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu sırasıyla İkitelli, Beşiktaş, VAVacars Fatih Karagümrük, Başkent Şafak Spor FK, Osmaniyespor FK ve 23 Elazığ FK formaları giydi. 2020 yılında Başkent Şafak Spor FK'de profesyonel olan Halilcan Doğan, kariyerinde 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 64 maça çıkarken, 6 gol kaydetti. - MANİSA