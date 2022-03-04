Turgutluspor, İnegölspor önünde - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek 9 maç aradan sonra galip gelen ve kurtuluş yolunda umut tazeleyen düşme potasındaki Turgutluspor yarın İnegölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder düdük çalacak.
Teknik direktör Nazım Gülay, 1461 Trabzon galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini belirterek, "İnegölspor deplasmanında da mutlak 3 puan bekliyoruz. Seri yakalayıp bir an önce düşme hattından kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
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