Turgutluspor, İnegölspor önünde - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor, İnegölspor önünde

04.03.2022 12:42
Turgutluspor, İnegölspor önünde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek 9 maç aradan sonra galip gelen ve kurtuluş yolunda umut tazeleyen düşme potasındaki Turgutluspor yarın İnegölspor'a konuk olacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek 9 maç aradan sonra galip gelen ve kurtuluş yolunda umut tazeleyen düşme potasındaki Turgutluspor yarın İnegölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder düdük çalacak.

Teknik direktör Nazım Gülay, 1461 Trabzon galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini belirterek, "İnegölspor deplasmanında da mutlak 3 puan bekliyoruz. Seri yakalayıp bir an önce düşme hattından kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: 'Her maç bizim için final' Turgutluspor'da Teknik Direktör Gülay: 'Her maç bizim için final' Turgutluspor'un her maçı final Turgutluspor'un her maçı final

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Turgutluspor, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor, İnegölspor önünde - Son Dakika


Son Dakika
12:41 Sonuçlar dehşete düşürdü! Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutluspor, İnegölspor önünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement