Turgutluspor Şirketleşme Kararı Aldı - Son Dakika
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Turgutluspor Şirketleşme Kararı Aldı

Turgutluspor Şirketleşme Kararı Aldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Turgutluspor, şirketleşme için olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Futbol A Takımı şubesi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar Anonim Şirketine devredildi.

24.08.2024 10:39
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Turgutluspor'da şirketleşme için karar alınan olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Futbol A Takımı şubesi aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar Anonim Şirketine devredildi. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Irlamaz Spor Vadisi Turgutluspor Tesisleri'ndeki kulüp binasında gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın da katıldığı toplantı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Belediye Başkanı Çetin Akın açıklamasında, "Turgutluspor, hepimizin sevdası, hepimiz bu kulübü çok seviyoruz. Hak ettiği yerlerde görmek istiyoruz. Ancak son 2 dönem yaptığımız tercihlerde maalesef başarılı olamadık. 2019'da göreve geldiğimizde Turgutluspor'u 3'üncü Lig'de almıştık. İlk yıl Hüseyin Güneş başkanımızla büyük bir başarıya imza attık ve 2'nci Lig'e çıktık. Sonrasında yeniden 3'üncü Lig'e düştük. Bu süre içerisinde borçlarımız oldu. Yaklaşık 45-50 milyon lira gibi bir borç var. Bu borcu da yapılandırmayla, karşılıklı görüşmelerle belirli bir noktaya getiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Turgutluspor Şirketleşme Kararı Aldı - Son Dakika

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