Turgutluspor teknik direktörü Doğan Engin'den açıklama

TFF 3. Lig 2. Grupta haftayı Darıca deplasmanından aldığı bir puanla kapatan Turgutluspor'da teknik direktör Doğan Engin, oyundan memnun ancak sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Ağır ve kötü bir zeminde iyi mücadele verdiklerini belirten Engin, "Galip gelemediğimiz için üzgünüz. Ağır ve kötü bir zeminde maçın genelinde güçlü bir oyun oynadık. Galip gelebilmek için her şeyi yaptık, baskın oynadık. Oyunun genelinde iyi bir mantalite gösterdik. Zor bir maç oynadık. Zaman zaman sabır göstermemiz gereken anlar oldu. Oyunun özellikle son bölümünde kontrol bizdeydi. Gol haricinde her şeyi iyi yaptık. Kaçırdığımız pozisyonlar dışında gösterdiğimiz mantaliteyi olumlu buluyorum. Bir puan aldık ancak istediğimiz bir puan almak değildi. Genel itibariyle oyunun sonucundan memnun değilim. Turgutlu'dan gelip bizlere destek olan taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik. Olmadı. Onlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu. - MANİSA