Turgutluspor umut tüketiyor - Son Dakika
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Turgutluspor umut tüketiyor

21.03.2022 11:36
Turgutluspor umut tüketiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor evinde Niğde Anadolu FK'ya 3-1 yenilerek bitime 8 maç kala kurtuluş yolunda ağır darbe yedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor evinde Niğde Anadolu FK'ya 3-1 yenilerek bitime 8 maç kala kurtuluş yolunda ağır darbe yedi. Üst üste 3'üncü yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar 28 puanda kalarak 17'nci sıradan kurtulamadı. Turgutluspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Nadir Arıkan, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Mutlaka çıkışa geçeceklerini ifade eden Arıkan, kalan 8 maçta canla başla mücadele edeceklerini söyledi.


- Turgutlu
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TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Niğde Anadolu FK: 3 TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Niğde Anadolu FK: 3 Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK Turgutluspor'un rakibi Niğde Anadolu FK

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Darbe, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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