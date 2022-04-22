Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan - Son Dakika
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Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan

22.04.2022 12:05
Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya kurutuluş barajının 2 puan gerisinde düşme hattında giren Turgutluspor'da teknik direktör Nadir Arıkan, pazar günü Etimesgut Belediyespor deplasmanına mutlak 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya kurutuluş barajının 2 puan gerisinde düşme hattında giren Turgutluspor'da teknik direktör Nadir Arıkan, pazar günü Etimesgut Belediyespor deplasmanına mutlak 3 puan için çıkacaklarını söyledi. Deplasmanda zor ve bir o kadar da önemli bir maç oynayacaklarını belirten Nadir Arıkan, "Etimesgut Belediye maçı her anlamda çok önemli. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Geçen hafta deplasmanda oynadığımız Sakaryaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fatih, Ali Kuçik ve Mutlu Aksu bu maçta forma giyemeyecekler. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Psikolojik bir süreçten geçiyoruz. Rakiplerimize karşı psikolojik anlamda da üstünlük sağlamak istiyoruz. Rakiplerimiz de zor maçlar oynayacak. Biz maçımızı kazanıp hem puansal hem de psikolojik anlamda üstünlük elde etmek istiyoruz. Artık telafisi olmayan haftalardayız. Tek hedefimiz galibiyet. Bunun için sahaya çıkıp canla başla mücadele edeceğiz. Oyuncularıma inancım ve güvenim tam. Hep birlikte mücadele edip Turgutluspor'umuzu ligde tutacağız" ifadelerini kullandı.


Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan
Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan
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Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'un tek çaresi 3 puan - Son Dakika


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