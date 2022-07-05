Turgutluspor'un teknik direktörü Sadun Hoşbay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor'un teknik direktörü Sadun Hoşbay oldu

05.07.2022 13:05
Turgutluspor'un teknik direktörü Sadun Hoşbay oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, yeni teknik direktörünü belirledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon öncesi Sadun Hoşbay'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Kariyerinde Sakaryaspor, Yozgatspor, Elazığspor, Hendekspor, Zeytinburnu, Şanlıurfaspor, Kocaelispor, Çine Madran, Düzcespor, Eyüpspor ve Kırklarelispor'da görev yapan Hoşbay'ın yardımcıları ise antrenör Nordin Akhamrane ve Yaşar Kıygan oldu. Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, hafta içinde sözleşme imzalayacak Sadun Hoşbay yönetiminde başarılı bir sezon geçireceklerini belirtti.


YORUMLAR
500
Turgutluspor'da Sadun Hoşbay dönemi başladı Turgutluspor'da Sadun Hoşbay dönemi başladı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'un teknik direktörü Sadun Hoşbay oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor'un teknik direktörü Sadun Hoşbay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement