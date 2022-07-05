TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor , yeni teknik direktörünü belirledi. Kırmızı-siyahlılar yeni sezon öncesi Sadun Hoşbay'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Kariyerinde Sakaryaspor , Yozgatspor , Elazığspor , Hendekspor , Zeytinburnu , Şanlıurfaspor , Kocaelispor, Çine Madran, Düzcespor, Eyüpspor ve Kırklarelispor 'da görev yapan Hoşbay'ın yardımcıları ise antrenör Nordin Akhamrane ve Yaşar Kıygan oldu. Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, hafta içinde sözleşme imzalayacak Sadun Hoşbay yönetiminde başarılı bir sezon geçireceklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Turgutluspor'un teknik direktörü Sadun Hoşbay oldu - Son Dakika

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