Turhan Sofuoğlu, şampiyon yaptığı takıma veda etti - Son Dakika
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Turhan Sofuoğlu, şampiyon yaptığı takıma veda etti

Turhan Sofuoğlu, şampiyon yaptığı takıma veda etti
12.07.2025 20:35
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3.Lig'in yeni ekiplerinden Galata Spor Kulübünde, teknik direktör Turhan Sofuoğlu ile yollar ayrıldı.

Galata Spor'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Fenerbahçeli eski futbolcu ve şu sıralar teknik direktör olan Turhan Sofuoğlu, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını açıkladı. 3'üncü lige çıkardığı Galata Spor'da gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran deneyimli çalıştırıcı, yaptığı duygusal veda açıklamasıyla camiaya teşekkür etti.

Sofuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktörlük görevini üstlendiğim bu güzel kulüpte, semt ruhunu, mücadelesini ve inancını her an hissettim. Bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk ve elde ettiğimiz başarı, sadece bir sonuç değil; büyük bir emeğin, inancın ve birlikteliğin meyvesiydi.

Başta başkanımız Emin Selim Akgül olmak üzere, benimle omuz omuza yürüyen tüm yöneticilere, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerime ve Galata tribünlerinde her zaman gücünü hissettiren taraftarımıza yürekten teşekkür ederim. Bu arma için birlikte ter döktük, birlikte sevindik. Galata Spor'a ve bu camiaya emek vermiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bugün yollarımız ayrılıyor ama gönlüm Galata'da daima sizlerle beraber. Her şey için teşekkür ederim."

Galata Spor yönetimi de Sofuoğlu'na emekleri için teşekkür ederek, "Turhan Sofuoğlu her zaman bu ailenin bir parçası olarak kalacaktır" mesajını paylaştı.

Turhan Sofuoğlu, Galata, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turhan Sofuoğlu, şampiyon yaptığı takıma veda etti - Son Dakika

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