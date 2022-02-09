Üye Girişi
Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı - Son Dakika

Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı

09.02.2022 18:57
Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı

Bayern Münih'in altyapısında yetişen Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman deviyle 2024 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. İmza sonrası açıklama yapan 18 yaşındaki futbolcu, "Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" dedi.

Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman devi Bayern Münih'le profesyonel sözleşme imzaladı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, 10 sezondur altyapıda forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 2024 yılına kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

"BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAMAYI HAYAL EDEMİYORUM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Kabadayı, "U8'den beri buradayım. Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Bayern Münih, Bavyera, Alman, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:57 Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı
18:55 Kızını boğarak öldüren anne, mahkemede her şeyi tek tek anlattı: Poşeti ağzına bastırdım
18:30 Musa Orhan'a hakaretten hakim karşısına çıkan Ezgi Mola'ya şaşırtan teklif! Uzlaşmak için 50 bin TL talep etti
18:14 Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 19:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement