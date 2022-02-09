Türk asıllı futbolcu Bayern Münih'te! Genç yıldız resmi imzayı attı

Türk asıllı futbolcu Yusuf Kabadayı, Alman devi Bayern Münih'le profesyonel sözleşme imzaladı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, 10 sezondur altyapıda forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyla 2024 yılına kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

"BAŞKA BİR TAKIMDA OYNAMAYI HAYAL EDEMİYORUM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Yusuf Kabadayı, "U8'den beri buradayım. Başka bir takımda oynamayı hayal edemiyorum. Bana güvendikleri için minnettarım ve görevlerimi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.