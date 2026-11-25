Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nde gerçekleştirilen Türk atlı okçuluğu gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, atlı okçuluk gösterilerinde atışlar, kabak atışları, kılıç ve atlı akrobasi gösterileri yapıldı.

Atlı okçuluk ekibinin lideri Yavuz Ay, AA muhabirine Türk atlı okçuluğu gösterisine izleyicilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ay, "Suudi izleyicilerin ilgisinden gerçekten çok memnunuz. Gösterilerimiz başlamadan önce tribünlerde boşluklar oluyor, ancak anons yapıldıktan sonra alanın bu kadar kalabalıklaşacağını, tribünlerin tamamen dolacağını biz de beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Ekibinin profesyonel sporculardan oluştuğunu vurgulayan Ay, bindikleri atların Türkiye'den getirilmediği bilgisini de verdi.

Ay, "Kısa sürede gösterilere hazırlanmamız gerekiyordu. Atlarımızın tamamını yalnızca bir gün içinde ortama alıştırdık ve hiçbir sorun yaşamadık. Hazırlık süreci bizim sezonumuzda tamamıyla devam ediyordu ama sonrasında da arkadaşlarımız bu konuda çok emek gösterdiler." dedi.

Kılıç ve akrobasi gösterilerinin Etnospor Festivali'ne özel olduğunu aktaran Ay, ekibinin bu gösteri için uzun süre çalıştığını ifade etti.

Festivalin düzenlemesinde emeği olan herkese teşekkür eden Ay, Suudi Arabistan'da savaş sanatları ve atçılıkla buluşmanın çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

İzleyicilerin heyecanı sporcuları motive ediyor

Atlı okçu Eda Reyyan Taşpınar, ziyaretçilerin yoğunluğunun ve olumlu tepkilerinin kendilerini motive ettiğini söyledi.

Taşpınar, "İzleyicilerin atmosferi çok güzel. Hedefi vurduktan sonra onların nasıl tepki verdiği, bizim için de çok önemli çünkü onların tepkisi bizim modumuzu da etkiliyor" diye konuştu.

Festivale katılmanın kendisi için çok şey ifade ettiğini aktaran Taşpınar, başka ülkede Türkiye'yi temsil etmenin kendisini çok gururlandırdığını anlattı.

Taşpınar, şöyle devam etti:

"Organizasyon inanılmaz güzel, hem kendi kültürümüzü tanıtıyoruz hem de başka kültürlerden insanlarla tanışıyoruz. Burada olmak benim için çok fazla şey ifade ediyor. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Ülkemi çok seviyorum ve bayrağımı burada temsil ettiğim için inanılmaz mutluyum."

Kardeşlerin atlı okçuluk gösterisi

Atlı okçuluk gösterilerine iki kardeş katılan Mehlika Yağmur Kılıç ve Muhammed Cengiz Kılıç, 6 yaşından itibaren ata bindiklerini dile getirdiler.

Mehlika Yağmur Kılıç, seyircilerden gördükleri tepkilerin destekleyici ve iç açıcı olduğunu vurgulayarak "Puta ve kabak atışlarıyla birlikte iki türlü gösteri sunma şansım oldu ayrıca kılıç sallamaya da katıldım." ifadelerini kullandı.

Muhammed Cengiz Kılıç, ilk defa 8 yaşında profesyonel yarışmalara katıldığını aktardı.

Kılıç, "Ben bu etno spor organizasyonunda atlı kılıç, ikili kılıç, kalkanlı ok atışı ve puta atışı şeklinde gösteri sundum." şeklinde konuştu.

Gösterilerde yer alan atlı okçu Tuğrul Arslan ise Azerbaycan'da düzenlenen Milli Yaylak Festivali'nde de sahne aldığını anlatarak ilk kez yurt dışında bu ölçekte büyük bir organizasyonda yer almanın kendisini hem mutlu ettiğini hem de heyecanlandırdığını ifade etti.

Arslan, "Özellikle başarılı bir şekilde gösteri yaptığımızda, hedefleri tam 12'den vurduğumuzda, seyirci bunu coşkuyla karşılıyor ve bizi de coşkulandırıyor; daha güzel atışlar yapmamızı sağlıyor." dedi.

Atlı okçulukta Sude Yavuz ise katılımcıların coşkusunun kendilerini çok eğlendirdiğini aktardı.

Yavuz, şunları söyledi:

"Katılımcıları öyle gördükçe biz de daha çok heyecanlanıyoruz, daha heyecanlı, daha coşkulu bir şekilde atlı okçuluk yapıyoruz. Gösteride de daha böyle enerjik oluyoruz, onların, yani enerjilerine göre biz de şekilleniyoruz aslında. Umarım ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde de ülkemizi, kültürümüzü tanıtmaya, temsil etmeye devam ederiz."