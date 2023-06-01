Türk basketbolcu Adem Bona, NBA Draftı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Türk basketbolcu Adem Bona, NBA Draftı'na hazırlanıyor

Türk basketbolcu Adem Bona, NBA Draftı'na hazırlanıyor

01.06.2023 23:09

NCAA'de UCLA formasıyla geçirdiği sezon boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Türk basketbolcu Adem Bona, NBA Draftı'na hazırlanıyor. Savunmadaki etkili performansıyla Yılın Freshman'i ve Yılın Savunma Takımı'na seçilen Bona, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Yeni sezon başlamadan önce gerçekleştirilen 2023 NBA Draftı'na artık sayılı günler kalmışken oyuncuların da gelecekleriyle ilgili aldığı kararlar netleşiyor. Bu sezonu NCAA'de UCLA formasıyla geçiren temsilcimiz Adem Bona kararını verdi.

ADEM BONA İSTATİSTİKLERİNDE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

NCAA'de 2022-23 sezonunda kolejin üst kademe ekiplerinden UCLA takımında forma giyen Türk basketbolcu Adem Bona, performansıyla takımına önemli bir katkı sağlamıştı. 33 maçta forma terleten temsilcimiz 7.7 sayı – 5.3 ribaund – 1.7 blok ortalamaları yakalarken özellikle savunmadaki oyunuyla dikkatleri üzerine çekmiş, Pac-12 Konferansı'nda Yılın Freshman'i (Kolejdeki ilk sezonunu oynayan kişilere deniyor) seçilmişti. Savunmadaki etkili performansıyla dikkat çeken Bona, Yılın Savunma Takımı'nda da kendine yer bulmuştu.

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Son Dakika Spor Türk basketbolcu Adem Bona, NBA Draftı'na hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk basketbolcu Adem Bona, NBA Draftı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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