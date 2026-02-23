Türk futbol tarihine geçen galibiyet! 10-0 yendiler

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Türk futbolunun en farklı galibiyet rekorlarından birini kırarak Nazillispor'u deplasmanda 10-0 yenerken Altay derbisi öncesi sükse yaptı. Gençlerle mücadele eden son sıradaki zayıf rakibini tarihi skorla geçen Kaf-Kaf kendisi için de yarım asır sonra ilkleri başardı.

10-0 YENDİLER

Tarihinin en farklı skorunu egale eden Karşıyaka 47 yıl önce 19 Eylül 1979'da Kuşadasıspor'u Türkiye Kupası'nda 10-0 yenmişti. Yeşil-kırmızılılarda eşine çok az rastlanacak şekilde iki oyuncu birden hat-trick yaptı. Karşıyaka'nın golcüleri Ömer Faruk Sezgin ve Yasin Uzunoğlu 3'er gol birden attı.

Son 7 dakika içinde 4 gol birden kaydeden Karşıyaka'da ikinci yarıda oyuna giren Yasin 45 dakikada hat-trick yaptı. Yasin toplam gol sayısını da 12'ye çıkarıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü. Bu mücadeleye kadar 21 maçta 31 gol atan İzmir temsilcisi toplam gol sayısını 41'e çıkarırken, ikinci yarıda ilk kez seri yakalayıp grupta 47 puanla Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Grupta 1 Mart Pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Karşıyaka sezonun ilk yarısında son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanşta yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.