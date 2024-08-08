Türk Hakem Mehmet Gürhan Yücel, Kübalı Mijain Lopez'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Final Maçını Yönetti - Son Dakika
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Türk Hakem Mehmet Gürhan Yücel, Kübalı Mijain Lopez'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Final Maçını Yönetti

Türk Hakem Mehmet Gürhan Yücel, Kübalı Mijain Lopez\'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'ndaki Final Maçını Yönetti

Güreşin yaşayan efsanesi olarak kabul edilen Kübalı Mijain Lopez'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki final maçını, Türk güreş hakemliğinin gururu Mehmet Gürhan Yücel yöneterek tarihe geçti. Mijain Lopez, Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve emekli olduğunu açıkladı. Bu tarihi final maçını 42 yaşındaki Türk hakem Mehmet Gürhan Yücel yönetti.

08.08.2024 14:52
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Güreşin yaşayan efsanesi olarak kabul edilen Kübalı Mijain Lopez'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki final maçını, Türk güreş hakemliğinin gururu Mehmet Gürhan Yücel yöneterek tarihe geçti.

Olimpiyatlarda 5 aldın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen Mijain Lopez, Paris Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonluğun ardından ayakkabılarını mindere bırakan Mijain Lopez, emekli olduğunu açıkladı. Milyonlarca kişinin takip ettiği bu tarihi final maçını, 42 yaşındaki Türk hakem Mehmet Gürhan Yücel yönetti.

ALTIN DÜDÜK BABADAN!

Güreşe tam 4 kuşaktır hizmet eden ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Yücel, "İsmimi, Kahramanmaraş'ın ilk milli güreşçisi olan dedem Mehmet Gürhan Yücel'den almışım. Babam Sadettin Yücel de, UWW'de Türk hakemliğinin altın düdük alan isimlerinden biri. 2017'de yine Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda, altın düdükle ödüllendirilmiş. Ben dedem ve babamdan aldığım bayrağı gururla taşımaya çalışıyorum. Karşılaşmalara da, hakemliği bırakan babam Sadettin Yücel'in düdüğü ile çıkıyorum" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda görev yapan 50 hakemin içerisinden tarihi finali yöneten Mehmet Gürhan Yücel, 2010 yılında uluslararası hakem oldu. Babasının kariyerinin kendisini çok etkilediğini ve o sayede hakemliğe başladığını ifade eden Yücel, "Güreşin yaşayan efsanesi olarak adlandırılan Kübalı güreşçi Mijain Lopez'in mindere veda ettiği tarihi finali yönetmek beni bir Türk hakem olarak gururlandırdı. 30 yıl uluslararası müsabakalarda düdük çalan rol modelim babamın, 2017'de hakemliği bıraktığı düdükle maçlara çıkıyorum. Bana emeği geçen aileme, hocalarıma ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm kariyerimi güreşe borçluyum ve bu borcumu Türk güreşine ömrüm boyunca hizmet ederek ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Hakem Mehmet Gürhan Yücel, Kübalı Mijain Lopez'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Final Maçını Yönetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Hakem Mehmet Gürhan Yücel, Kübalı Mijain Lopez'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki Final Maçını Yönetti - Son Dakika
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