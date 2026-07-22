Türk Hakemler UEFA Turnuvasında Görev Alacak - Son Dakika
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Türk Hakemler UEFA Turnuvasında Görev Alacak

Türk Hakemler UEFA Turnuvasında Görev Alacak
22.07.2026 12:17
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FIFA hakemleri Hatice Aydın Duygu ve Arzu Görgün, Kosova'da UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu, 22-25 Temmuz tarihleri arasında Kosova'da düzenlenecek 2026-2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Birinci Eleme Turu 2'nci Grup Mini Turnuvası'nda görev yapacak. Turnuvada FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de yardımcı hakem olarak görev alacak. KI Klaksvik, KFF Mitrovica, PFC Ludogorets 1945 ve FC Zimbru Chişinau takımlarının mücadele edeceği organizasyonda Türk hakem ekibi de görev üstlenecek.

Kaynak: DHA

Hatice Aydın, Kosova, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Hakemler UEFA Turnuvasında Görev Alacak - Son Dakika

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