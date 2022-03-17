Türk Hava Yolları, Bahar Toksoy Guidetti ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, Bahar Toksoy Guidetti ile sözleşme yeniledi

17.03.2022 14:11
Türk Hava Yolları, Bahar Toksoy Guidetti ile sözleşme yeniledi

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 34 yaşındaki tecrübeli milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Spor Kulübü, 34 yaşındaki tecrübeli milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza töreni Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın makamında, kulüp yönetim kurulunun da katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan kulüp genel sekreteri Abdullah Kelkitli, "Bu sezon başında takımımıza katılan tecrübeli oyuncumuz Bahar'ın genç oyuncularla uyumundan ve takımımıza katkılarından dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki sezon da hedeflerimize ulaşmamızda maksimum fayda sağlayacağına inanıyorum. Kendisine ve takımımıza başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Bahar Toksoy Guidetti ise "Kariyerimin 19. sezonunda hedefini her daim en yukarıya koyma cesareti gösteren, bu ülkenin gençlerine güvenen ve kız çocuklarına voleybolu sevdirmek için çaba gösteren bir kulübün formasını giyecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni sezonda, tarihe geçecek ilkleri yaşama hayalimiz beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Hava Yolları, Hanna Orthmann'la da sözleşme yenilemişti.

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Türk Hava Yolları, Ahmet Bolat, Milli, İcra, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk Hava Yolları, Bahar Toksoy Guidetti ile sözleşme yeniledi - Son Dakika


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