Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Türk Hava Yolları: Carneiro, Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Derya Güç)
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş ( Berin Yıldırım, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren, Ceren Önal, Ezgi Uludağ)
Setler: 28-26, 25-23, 30-28
Süre: 92 dakika (28, 31, 33)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı, Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu. Okul, 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı. Soyer, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek kazanan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti. Sporla ilgilenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemeye devam edeceklerini belirten Soyer, gelecek yıllarda da benzer etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 30-28, 25-23, 23-25, 25-23 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 123 dakika sürdü.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen Sezer ve penaltıdan Ramazan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fethiyespor aldığı bu galibiyetle puanını 35'e yükseltip, 12. sıradaki yerinde kaldı.
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