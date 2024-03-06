Türk Hava Yolları, Çukurova Belediyespor\'u 3-0 yendi

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Üniversite Futsal Turnuvası Finalinde Öğrencilerle Buluştu

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı. Soyer, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek kazanan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti. Sporla ilgilenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemeye devam edeceklerini belirten Soyer, gelecek yıllarda da benzer etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.