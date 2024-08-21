Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı Tecrübeli Pasör Çağla Çiçekoğlu\'nu Kadrosuna Kattı

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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda tecrübeli pasör Çağla Çiçekoğlu'nu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Daha önce de kulübümüzde forma giyen başarılı pasör Çağla Çiçekoğlu, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Çağla Çiçekoğlu'na 'Yeniden ailemize hoş geldin' diyor; takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz" denildi. - İSTANBUL