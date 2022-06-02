Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti - Son Dakika
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Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti

02.06.2022 14:53
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan Naz Aydemir Akyol'u renklerine bağladı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan Naz Aydemir Akyol'u renklerine bağladı.

Türk Hava Yolları Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin önemli oyuncularından Naz Aydemir Akyol ile sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte geçmiş tecrübelerini takımımıza aktaracağına ve başarılı olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Naz ise transfer süreciyle ilgili olarak, "Türk Hava Yolları ile anlaştığım için çok mutluyum. Takım olarak pek çok başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımla beraber başarılı bir sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde Eczacıbaşı, VakıfBank ve Fenerbahçe formalarını giyen tecrübeli oyuncu, 9 lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna dahil etti

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Kaynak: AA

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