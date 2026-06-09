Türk Hentbolu Tarih Yazdı: Dünya Şampiyonası\'na Katılıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yer alacak.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından alınan karar doğrultusunda Erkek A Milli Hentbol Takımı, 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'na "Wild Card" kontenjanı ile doğrudan katılma hakkı elde etti.

2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası, 13-31 Ocak 2027 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. Dünyanın en güçlü 32 hentbol ülkesinin mücadele edeceği organizasyonda final karşılaşmasına ise Köln kentindeki dünyaca ünlü Lanxess Arena ev sahipliği yapacak.

Ay-Yıldızlıların grup aşamasındaki rakipleri, 10 Haziran Çarşamba günü, Almanya'nın Münih kentindeki Hofbrauhaus'ta, Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Türk hentbolu dünya hentbol camiasının dikkatini çekti

Son yıllarda altyapıdan A Milli Takım seviyesine kadar sürdürülebilir bir gelişim modeli ortaya koyan Türk hentbolu; uluslararası organizasyon başarıları, uluslararası arenada artan temsil gücü ve yükselen sportif performansıyla dünya hentbol camiasının dikkatini çekmeyi başardı.

Eleme süreci boyunca salonları dolduran hentbolseverlerin oluşturduğu büyük destek ve milli takımın sahadaki mücadele ruhu da bu tarihi gelişmenin önemli etkenleri arasında yer aldı. Türkiye; Macaristan, İsviçre, Avusturya ve Güney Kore gibi güçlü hentbol ülkelerinin de aralarında olduğu 12 ülke arasından seçildi.

Mesut Çebi: "Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, dünya hentbol kamuoyu tarafından görülmektedir"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, yaptığı açıklamada, "Bu başarı, Türk hentbolunun dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır. Türk hentbol tarihinde bir ilki daha yaşamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Alt yaş kategorilerinden A milli takımlara kadar ortaya koyduğumuz gelişim ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, artık dünya hentbol kamuoyu tarafından da net şekilde görülmektedir. Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı elde etmemiz bunun en somut göstergesidir" diye konuştu.

2026-2027 sezonunda Türk hentbolunu tarihi organizasyonlar bekliyor

Başkan Çebi, A Milli Erkek Takımın Ocak 2027'de Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini hatırlatırken, bunun yanı sıra 2026-2027 sezonunda Türk hentbolunun milli takımlar düzeyinde birçok önemli uluslararası organizasyonda yer alacağını ve tarihi başarılara sahne olacak bir döneme girildiğini vurguladı.

Kadın A Milli Takımı ise, 3-7 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez yer alırken, Antalya organizasyona ev sahipliği yapacak.

Kadın U20 Milli Takımı, 25 yıl sonra Haziran 2026'da Çin'de Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Erkek U18 Milli Takımı, 20 yıl aradan sonra Temmuz 2026'da Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

Erkek U20 Milli Takımı, Temmuz 2026'da Romanya'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Yeni hedef: Avrupa Şampiyonası

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, yeni başarılar için durmadan çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Dünya Şampiyonası'na katılım bizim için bir son değil, yeni başlangıçların habercisidir. Şimdi hedefimiz, Erkek A Milli Takımımızla tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Norveç, Avusturya ve Gürcistan'ın yer aldığı eleme grubundan çıkarak yeni bir ilke daha imza atacağımıza inanıyoruz. Türk hentbolunun geleceğine güveniyoruz, gençlerimize inanıyoruz. Yeni başarı hikayeleri yazmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çebi, açıklamasını "Bu tarihi gelişmenin Türk hentbol ailesine ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor; başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz" sözleriyle tamamladı. - İSTANBUL