Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç altın madalya kazandı

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç altın madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye, final maçında Çinli rakiplerini 17-13 yenerek birincilik elde etti. Ferdi müsabakalarda ise Yusuf 4'üncü, Şevval İlayda 8'inci oldu.

06.06.2024 19:55
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Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında yarışan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Şevval İlayda ile Yusuf, Münih kentinde düzenlenen organizasyondaki final maçında, Çinli Jiang Ranxin-Xie Yu ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 17-13 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Ferdi müsabakalarda ise Yusuf 4'üncü, Şevval İlayda 8'inci sırayı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç altın madalya kazandı - Son Dakika

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