Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda Türk sporcular 22 madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda milli sporcular, 22 madalya elde etti.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli kürekçiler, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonda 47 sporcuyla katıldı.
İki gün süren yarışlarda 8 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanan milliler, Zagreb Kürek Yarışları'nda en yüksek madalya sayısına ulaşma başarısı gösterdi.
Yarışlarda madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın:
Erkekler iki çifte: Enes Gök-Halil Kaan Köroğlu
Genç erkekler iki çifte: Süleyman Yılmaz-Kaan Efe Aktop
Genç erkekler iki tek: Eren Akbaş-Yasin Şen
Genç erkekler dört çifte: Mehmet Yıldız-Baturalp Akdeniz-Semi Yağız Al-Gökmen Kaan Sezer
Hafif kilo erkekler tek çifte: Şefik Çakmak
Genç erkekler tek çifte: Süleyman Yılmaz
Yıldız erkekler iki çifte: Burak Onur Taş-Kaan Korkmaz
Yıldız kadınlar iki çifte: Şevval Kaçmaz-Ece Arslan
Erkekler iki tek: Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş
Genç erkekler iki tek: Eymen Ervin Kay-Bilal Sarılar
Hafif kilo kadınlar tek çifte: Deniznur Serra Baykara
Hafif kilo erkekler tek çifte: Ahmet Ali Kabadayı
Ümit erkekler iki tek: Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş
Yıldız erkekler iki tek: Ali Kara-Bora Özçelik
Yıldız kadınlar iki çifte: Derin Kumuk-Alara Aleyna Tetik
Bronz:
Genç kadınlar iki çifte: Zeynep Acar-Nisan İpar
Genç erkekler iki çifte: Berat Kopal-Muhammed Efe Yılmaz
Kadınlar tek çifte: Elis Özbay
Hafif kilo kadınlar tek çifte: Ebru Akınal
Ümit erkekler iki tek: Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok
Genç erkekler iki tek: Yasin Şen-Eren Akbaş
Yıldız erkekler iki çifte: Muhammet Eren Aykut-Ömer Yusuf Köse
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