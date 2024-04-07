Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda Türk sporcular 22 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda Türk sporcular 22 madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda Türk milli sporcular, 47 sporcuyla katıldıkları yarışlarda toplam 22 madalya kazandı. Milli sporcular 8 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti. Yarışlarda altın madalya kazanan sporcular arasında Enes Gök-Halil Kaan Köroğlu, Süleyman Yılmaz-Kaan Efe Aktop, Eren Akbaş-Yasin Şen ve Şefik Çakmak gibi isimler yer aldı.

07.04.2024 20:43
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Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda milli sporcular, 22 madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli kürekçiler, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonda 47 sporcuyla katıldı.

İki gün süren yarışlarda 8 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanan milliler, Zagreb Kürek Yarışları'nda en yüksek madalya sayısına ulaşma başarısı gösterdi.

Yarışlarda madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın:

Erkekler iki çifte: Enes Gök-Halil Kaan Köroğlu

Genç erkekler iki çifte: Süleyman Yılmaz-Kaan Efe Aktop

Genç erkekler iki tek: Eren Akbaş-Yasin Şen

Genç erkekler dört çifte: Mehmet Yıldız-Baturalp Akdeniz-Semi Yağız Al-Gökmen Kaan Sezer

Hafif kilo erkekler tek çifte: Şefik Çakmak

Genç erkekler tek çifte: Süleyman Yılmaz

Yıldız erkekler iki çifte: Burak Onur Taş-Kaan Korkmaz

Yıldız kadınlar iki çifte: Şevval Kaçmaz-Ece Arslan

Gümüş:

Erkekler iki tek: Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş

Genç erkekler iki tek: Eymen Ervin Kay-Bilal Sarılar

Hafif kilo kadınlar tek çifte: Deniznur Serra Baykara

Hafif kilo erkekler tek çifte: Ahmet Ali Kabadayı

Ümit erkekler iki tek: Enes Biber-Yusuf Ziya Ateş

Yıldız erkekler iki tek: Ali Kara-Bora Özçelik

Yıldız kadınlar iki çifte: Derin Kumuk-Alara Aleyna Tetik

Bronz:

Genç kadınlar iki çifte: Zeynep Acar-Nisan İpar

Genç erkekler iki çifte: Berat Kopal-Muhammed Efe Yılmaz

Kadınlar tek çifte: Elis Özbay

Hafif kilo kadınlar tek çifte: Ebru Akınal

Ümit erkekler iki tek: Enver Erman-Yiğit Yaşar Doğruok

Genç erkekler iki tek: Yasin Şen-Eren Akbaş

Yıldız erkekler iki çifte: Muhammet Eren Aykut-Ömer Yusuf Köse

Kaynak: AA

Hırvatistan, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda Türk sporcular 22 madalya kazandı - Son Dakika

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