Türk Milli Sporcular Avrupa Badminton Şampiyonası'nda başarılı - Son Dakika
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Türk Milli Sporcular Avrupa Badminton Şampiyonası'nda başarılı

Almanya'da devam eden Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türk milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, çift kadınlarda İngiliz rakiplerini yenerek tur atladı. Türkiye'yi temsil eden diğer sporcular Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı ve Nazlıcan İnci ise kategorilerinde mücadele ediyor. Şampiyona 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

09.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
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Avrupa Badminton Şampiyonası, Almanya'da devam ediyor.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saarbrücken kentindeki organizasyonun ikinci gününde çift kadınlarda korta çıkan milli sporcular Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin, ilk tur maçında İngiliz rakipleri Abbygael Harris-Annie Lado'yu 21-14/ 21-17'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Türkiye'yi şampiyonada tek kadınlar kategorisinde Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı, çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci temsil ediyor.

Organizasyon 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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