Türk Milli Sporcuları Sırbistan'da Yarışları Tamamladı

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Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda, milli sporcular Kuzey Tunçelli, Muhammed Yusuf Özden ve Gizem Güvenç yarışlarını tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklama göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan Kuzey Tunçelli, 800 metre serbest finalinde 7.54.12'lik derecesi ile 6. sırada yer aldı.

Milli sporculardan Muhammed Yusuf Özden ise 800 metre serbest finalinde 7.55.32'lik derecesi ile 7. olurken, kadın milli yüzücü Gizem Güvenç ise 200 metre serbest yarı finalini 1.59.23'lük derecesi ile 9. sırada tamamladı.