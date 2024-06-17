Türk Milli Takımı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Türk Milli Takımı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda Türk kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde milli takım, bronz madalya kazandı. Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan takım, 8.01.58'lik derece ile 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırarak üçüncü oldu. Şampiyonada sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele ediyor.

17.06.2024 21:53
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Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Başkent Belgrad'da Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için de mücadele ediyor.

Şampiyonada kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin'den oluşan ay-yıldızlı takım, 8.01.58'lik derece ile 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Milli Takımı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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