Türk Okçuları Avrupa Salon Şampiyonası\'nda çeyrek finale çıktı

Spor

Hırvatistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 4 milli sporcu bireyselde çeyrek finale çıktı.

Türkiye'nin makaralı yay sınıfında 7 sporcuyla katıldığı organizasyon, Varazdin kentinde devam ediyor.

Büyükler makaralı yay erkekler ilk turunda Faroe Adaları'ndan Samuel Trygvason Petersen'i 149-143, son 16 turunda Danimarka'dan Tore Bjarnarson'u 147-146 yenen Batuhan Akçaoğlu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Aynı kategoride mücadele eden Emircan Haney ise son 16 turunda Fransız Nicolas Girard'a 150-149 mağlup oldu.

Organizasyonda büyükler kadınlarda yarışan tek Türk sporcu olan Emine Rabia Oğuz, ilk maçında Büyük Britanyalı Grace Chappell'e 142-141 yenildi.

Türkiye'yi 21 yaş altında temsil eden milli okçulardan Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Yağız Sezgin çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Milli sporcu Helin Satıcı ise rakibiyle yaptığı son 16 turu maçını kaybetti.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek.