Türk Okçuları Avrupa Salon Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Okçuları Avrupa Salon Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

Türk Okçuları Avrupa Salon Şampiyonası\'nda çeyrek finale çıktı

Hırvatistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, bireysel kategoride çeyrek finale yükseldi. Türkiye'nin makaralı yay sınıfında 7 sporcuyla katıldığı organizasyonda Batuhan Akçaoğlu çeyrek finale adını yazdırırken, Emircan Haney ise son 16 turunda elendi. Büyükler kadınlarda Emine Rabia Oğuz ise ilk maçında yenildi. 21 yaş altı kategorisinde ise Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Yağız Sezgin çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Şampiyona 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

21.02.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda 4 milli sporcu bireyselde çeyrek finale çıktı.

Türkiye'nin makaralı yay sınıfında 7 sporcuyla katıldığı organizasyon, Varazdin kentinde devam ediyor.

Büyükler makaralı yay erkekler ilk turunda Faroe Adaları'ndan Samuel Trygvason Petersen'i 149-143, son 16 turunda Danimarka'dan Tore Bjarnarson'u 147-146 yenen Batuhan Akçaoğlu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Aynı kategoride mücadele eden Emircan Haney ise son 16 turunda Fransız Nicolas Girard'a 150-149 mağlup oldu.

Organizasyonda büyükler kadınlarda yarışan tek Türk sporcu olan Emine Rabia Oğuz, ilk maçında Büyük Britanyalı Grace Chappell'e 142-141 yenildi.

Türkiye'yi 21 yaş altında temsil eden milli okçulardan Hazal Burun, Hatice Efdal Köse ve Yağız Sezgin çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Milli sporcu Helin Satıcı ise rakibiyle yaptığı son 16 turu maçını kaybetti.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Hatice, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Okçuları Avrupa Salon Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:30:47. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Okçuları Avrupa Salon Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement