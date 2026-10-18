Türk satranççılar NATO Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı

Türk satranççılar NATO Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlenen 36. NATO Satranç Şampiyonası'nda Türk oyuncular 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Vahap Şanal klasik tempoda 7'de 7 yaparak şampiyon olurken TSK takım sıralamasında zirvede yer aldı, FM Efe Mert yıldırım tempoda üçüncü oldu.
NATO Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk oyuncular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetler mensupları ve askeri personelinin katıldığı organizasyonun 36'ncısı, Letonya'nın Jurmala kentinde düzenlendi.
Büyükusta (GM) ünvanlı Vahap Şanal, 7'de 7 yaparak bireysel klasik tempo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
GM Vahap'ın yanı sıra FIDE ustası (FM) Efe Mert Kılıç, usta adayı (CM) Muhammed Kaan Bacak, Egemen Gülden, Neşet Taha Ülken ve Tolga Akın'dan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.
FM Efe Mert ise bireysel yıldırım tempoda 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: AA
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