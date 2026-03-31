Türk Sporcular Antalya'da 262 Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Sporcular Antalya'da 262 Madalya Kazandı

31.03.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular 262 madalya elde etti.

Antalya'da tamamlanan 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular, 74 altın, 70 gümüş, 118 bronz olmak üzere 262 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Antalya Spor Salonu'nda 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde, büyük erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Türk sporcular, 8 sıklette 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. 74 kiloda Ferhat Can Kavurat altın, 54 kiloda Kaan Yelaldı gümüş, aynı sıklette Alihan Kuru, 68 kiloda Berkay Erer, 74 kiloda Ömer Furkan Körpe bronz madalya kazandı.

Böylece Türkiye, organizasyonu 74 altın, 70 gümüş, 118 bronz olmak üzere toplamda 262 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:53:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.