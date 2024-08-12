Türk Sporcular Balkan 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Madalya Aldı

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Türk sporcular, Balkan 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Şampiyonası'nı kadınlarda gümüş, erkeklerde bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın Novo Selo kasabasında düzenlenen organizasyon sona erdi.

Kadınlar finalinde Romanya'ya 2-0 yenilen Su Şimdim ile Ceylin Sayar, şampiyonayı 2'nci bitirdi.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ikilisi ise Romanya ile karşılaştığı 3'üncülük maçını 2-0 kazandı.