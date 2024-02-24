Türk Sporcuları Gençler Biatlon Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak - Son Dakika
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Türk Sporcuları Gençler Biatlon Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak

Türk Sporcuları Gençler Biatlon Dünya Şampiyonası\'nda Yarışacak

Uluslararası Biatlon Federasyonu (IBU) Gençler Dünya Şampiyonası Estonya'da başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular Ebru Tuncer ve Mine Kılıç, antrenörleri M. Mustafa İlçin, Fırat Öztekin ve Celal Apak yönetiminde madalya mücadelesi verecek. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, şampiyonada yarışacak sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

24.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
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Uluslararası Biatlon Federasyonu (IBU) Gençler Dünya Şampiyonası Estonya'da başladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcu Ebru Tuncer taşıdı.

Antrenörler M. Mustafa İlçin, Fırat Öztekin ve Celal Apak yönetiminde şampiyonada, ay-yıldızlı sporculardan Ebru Tuncer ve Mine Kılıç madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto şampiyonada mücadele edecek sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Kaynak: AA

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