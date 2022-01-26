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Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı - Son Dakika

Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı

26.01.2022 13:02

Kısa kulvar sürat pateni branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandıran ve tarihe geçen milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere Erzurum'dan Çin'e uğurlandı.

Kısa kulvar sürat pateni branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandıran ve tarihe geçen milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere Erzurum'dan Çin'e uğurlandı.

Hollanda'da düzenlenen Short Track (Kısa Kulvar) Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girerek 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kota alan Furkan Akar için Erzurum Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Müdürü Murat Tanas, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karadağ, Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, Short Track Milli Takımı sporcuları ve Furkan Akar ile annesi Birgül, babası Yavuz ve abisi Burak Akar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, basın mensuplarına, gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

"Ülkemize madalya getireceğine inanıyoruz"

Türkiye'de kış oyunlarına ve sporlarına ev sahipliği yapan illerden birinin Erzurum olduğunu aktaran Öztürk, "İlk defa short track branşında bir sporcumuzu kış olimpiyatlarına gönderiyoruz. Erzurum'da yapılan tesislerin ne kadar önemli olduğu ve ürünlerini vermeye başladığını görüyoruz. İnanıyoruz ki sporcumuz da ülkemize bir madalya getirecek. Kendisine çok güveniyoruz. Ben istiyorum ki Erzurum bu madalyayla bir şekilde buluşacak. İnşallah bunu Furkan başarır." diye konuştu.

Milli sporcu Furkan Akar ise bu seviyeye gelmenin kolay olmadığını belirtti.

Zor bir süreç geçirdiğini anlatan Furkan Akar, "Her zaman yanımda olan aileme ve destek olanlara teşekkür ediyorum. Desteklerle ve dualarla inşallah güzel sonuçlarla döneceğiz. Bu bambaşka ve çok gurur verici bir şey. Artık bütün hayatım değişti diyebilirim. Türk bayrağını bu branşta ilk kez orada dalgalandıracak olmak çok gurur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

Kazak başantrenör Sultangaliyev ise antrenörlük yaptığı 8 sene içinde ilk defa sürat pateninde Türkiye adına olimpiyatlara katılacaklarına işaret etti.

Bunun Türkiye tarihinde de ilk olduğuna değinen Sultangaliyev, "Umarım Furkan'la iyi bir sonuç alacağız ve Türkiye adına güzel bir yarışma göstereceğiz. Zor süreçler geçirdik. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Bu destekler sayesinde buralara geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Yavuz ve anne Birgül Akar, Furkan'la gurur duyduklarını, çocuklarının olimpiyatlardan madalyayla döneceğine inandıklarını belirtti.

Furkan Akar, havalimanında kendilerini uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı
Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı

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Kış Olimpiyatları, Türkiye, Erzurum, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türk sporuna ilki yaşatan sürat patencisi Furkan, Çin'e uğurlandı - Son Dakika
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