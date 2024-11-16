Türk Takımları Euroleague'de 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Takımları Euroleague'de 4'te 4 Yaptı

THY Euroleague'de Türk takımları çift maç haftasında oynadığı 4 maçı da kazanarak başarı gösterdi.

16.11.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 4 yaparak tamamladı.

THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 9 ve 10. hafta müsabakaları oynandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i 87-76, deplasmanda da Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup etti. Ligde İspanya deplasmanına çıkan Efes de Baskonia'yı 89-84, Real Madrid'i de 74-64'lük skorla yendi.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise Maccabi Tel Aviv'i 93-87, Virtus Bologna'yı da 82-77 yenerek haftayı kayıpsız kapadı.

Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Euroleague'de üst üst 5. maçını kazanan Fenerbahçe toplamda 8 galibiyetle liderliğe yükseldi. Ligde 7'şer galibiyeti bulunan 5 takımdan Panathinaikos averajla 2. sırada, Olympiakos da 3. sırada yer aldı. Ligde 6 galibiyeti olan Efes 8. sırada bulunurken, 2 galibiyeti olan ALBA Berlin de haftayı son sırada tamamladı.

Euroleague'de 10. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Maccabi Tel Aviv: 91 - Olympiakos: 94

Asvel: 77 - Kızılyıldız: 74

Baskonia: 75 - AS Monaco: 87

Bayern Münih: 115 - ALBA Berlin: 86

Real Madrid: 64 - Efes: 74

Zalgiris Kaunas: 65 - Fenerbahçe Beko: 72

Barcelona: 87 - Paris Basketball: 103

Partizan: 81 - Olimpia Milano: 88

Virtus Bologna: 77 - Panathinaikos: 82 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Takımları Euroleague'de 4'te 4 Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
23:47 Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
15:09 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti 18 yaşındaki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
15:06 CHP’li belediyede işçiler isyanda CHP'li belediyede işçiler isyanda
14:53 L’Gante’ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı
14:53 Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi Damattan geline ilginç hediye: 17 bin doları halı gibi gelinin önünde serdi
14:44 Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı Canlı yayında fenalaşan Songül Karlı hastaneye kaldırıldı
14:35 Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:27 Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
14:22 Rize’de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 12:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Takımları Euroleague'de 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.