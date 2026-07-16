Türk Takımlarının Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu - Son Dakika
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Türk Takımlarının Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu

16.07.2026 16:35
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Kupası'nda Türk takımlarının grupları ve rakipleri açıklandı.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.

Kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet C Grubu'nda, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise B Grubu'nda mücadele edecek. Elemelerde yer alan Emlak Konut da yarı finalde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Organizasyonda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Basket Landes (Fransa), Athinaikos Qualco (Yunanistan), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beretta Famila Schio (İtalya), Kangoeroes Basket Mechelen (Almanya), Elemelerden gelecek takım

C Grubu: Fenerbahçe Opet, Valencia Basket (İspanya), CS Rapid Bükreş (Romanya), Elemelerden gelecek takım

D Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Tango Bourges Basket (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Elemelerden gelecek takım

Ligde normal sezon 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Avrupa Kupası

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son şampiyon ÇİMSA ÇBK Mersin D Grubu'nda, Beşiktaş BOA ise B Grubu'nda yer alacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 2. yol yarı final mağlubu, Charnay Basket (Fransa), AEL Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Helsinki Basketball Academy (Finlandiya)

B Grubu: Beşiktaş BOA, Villeneuve D'Ascq (Fransa), DSK Basketball Brandys (Çekya), Maccabi Bnot Ashdod (İsrail)

C Grubu: Kadınlar Avrupan Ligi elemeleri 3. yol yarı final mağlubu, Castors Braine (Belçika), ALBA Berlin (Almanya), 5. eleme eşleşmesinin galibi

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin, Olympiakos SFP (Yunanistan), Sleza Wroclaw (Polonya), 1. eleme eşleşmesinin galibi

E Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 2. yol final mağlubu, Hozono Global Jairis (İspanya), Panathlitikos Sykeon (Yunanistan), ZKK Brod Na Savi (Hırvatistan)

F Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 4. yol final mağlubu, TTT Riga (Letonya), Universitatea Cluj (Romanya), 3. eleme eşleşmesinin galibi

G Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 4. yol yarı final mağlubu, Magnolia Campobasso (İtalya), Nyon Basket Feminin (İsviçre), Cinkarna Celje (Slovenya)

H Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 1. yol yarı final mağlubu, BCF Elfic Fribourg (İsviçre), Landerneau Bretagne (Fransa), Autosped BCC Castelnuovo Scrivia (İtalya)

I Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 1. yol final mağlubu, SL Benfica (Portekiz), UZKK Student Nis (Sırbistan), 4. eleme eşleşmesinin galibi

J Grubu: BLMA (Fransa), KSSSE ENEA AJP Gorzow (Polonya), Duran Maquinaria Ensino (İspanya), Panserraikos (Yunanistan)

K Grubu: Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri 3. yol final mağlubu, Rutronik Stars Keltern (Almanya), SBS Ostrava (Çekya), BC Montana 2003 (Bulgaristan)

L Grubu: MEINS Avenida (İspanya), Basket Namur Capitale (Belçika), MBK Ruzomberok (Slovakya), 2. eleme eşleşmesinin galibi

Ligde eleme müsabakaları 24 Eylül-1 Ekim'de oynanacak, normal sezon ise 15 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: AA

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