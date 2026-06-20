Türk Taraftarlar San Francisco'da Maç Heyecanı Yaşıyor - Son Dakika
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Türk Taraftarlar San Francisco'da Maç Heyecanı Yaşıyor

20.06.2026 03:00
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A Milli Takım, Paraguay ile maç öncesi San Francisco'da kırmızı-beyazla doldu. Taraftarlar bekliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın, Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, San Francisco sokaklarında heyecanla maç saatini bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü.

Çevre şehirlerden, Avrupa'dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna'da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüyecek. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türk Taraftarlar San Francisco'da Maç Heyecanı Yaşıyor - Son Dakika

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