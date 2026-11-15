Türk Telekom, Aliağa Petkimspor\'a 88-84 yenilerek ligde ikinci kez kaybetti

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci haftada konuk ettiği lider Türk Telekom'u 88-84 mağlup eden Aliağa Petkimspor, zirve yarışını karıştırdı. Petkimspor, İzmir'e liderlik koltuğunda gelen Başkent ekibine ligdeki 2'nci yenilgisini tattırdı. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyete ulaşan Aliağa temsilicsinde Khyri Thomas 21 sayı, Yiğit Onan ise 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Türk Telekom'un organize, sistemli ve kaliteli bir takım olduğunu belirten Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene, "Rakibimize saygı duyuyoruz ve ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Harding, durdurmamız gereken çok kaliteli ve önemli bir oyuncuydu. Trifunovic çok etkili ve formdaydı; onu iyi savunduk. Maalesef çok fazla serbest atış kaçırdık ama sonuçta galibiyeti aldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.