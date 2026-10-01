Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda La Laguna Tenerife'ye deplasmanda 82-75 mağlup oldu - Son Dakika
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Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda La Laguna Tenerife'ye deplasmanda 82-75 mağlup oldu

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Basketbolda Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 82-75 yenildi. Başantrenör Erdem Can son periyodun başında ikinci teknik faulle diskalifiye olurken, Türk Telekom 6 Ekim'de Maxima Roma'yı konuk edecek.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 82-75 yenildi.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan maçta Türk Telekom, fazla top kaybı yaptığı ilk periyodu 24-17 geride tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümünde üç sayılık atışlarla etkili olan Türk Telekom, yakaladığı 10-2'lik seriyle 27-26 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Bu çeyrekte iki ekip 20 sayı bulurken, ev sahibi takım, soyunma odasına 44-37 üstün gitti.

Son çeyreğe 65-56'lık skor avantajıyla giren La Laguna Tenerife, parkeden 82-75 galip ayrıldı.

Türk Telekom'da Jerrick Harding ve Ismael Bako'nun 16'şar sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan, Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, son periyodun başında aldığı ikinci teknik faulle diskalifiye oldu.

Kupaya mağlubiyetle başlayan Türk Telekom, 2. hafta mücadelesinde 6 Ekim Salı günü İtalya'nın Maxima Roma takımını konuk edecek.

Kaynak: AA
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