Türk Telekom, Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Berkan Durmaz'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
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