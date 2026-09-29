Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda ilk maçına Tenerife deplasmanında çıkacak - Son Dakika
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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda ilk maçına Tenerife deplasmanında çıkacak

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Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda La Laguna Tenerife ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak, başkent ekibi galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Geçen sezon yarı finalde Cosea JL Bourg'a elenen Türk Telekom, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

Başkent ekibi, B Grubu'nda La Laguna Tenerife'nin yanı sıra London Lions (İngiltere), Maxima Roma (İtalya), Siauliai Basketball (Litvanya), Skyliners Frankfurt (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ve Umana Reyer Venice (İtalya) ile mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

Türk Telekom'un Avrupa Kupası karnesi

Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.

Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:

SezonSonuç
2008-09Son 16
2009-10Son 16
2018-19Grup aşaması
2021-228'li final
2022-23İkinci
2023-248'li final
2024-25Çeyrek final
2025-26Yarı final

Kaynak: AA
Türk TelekomSporSon Dakika

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